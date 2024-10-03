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Лига чемпионов
03 октября 2024, 00:15 | Обновлено 03 октября 2024, 00:30
793
1

Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Цыганкова

Виктор, вероятно, не сыграет в октябрьских матчах Лиги наций за сборную Украины

03 октября 2024, 00:15 | Обновлено 03 октября 2024, 00:30
793
1
Неутешительные прогнозы. Спортивный врач назвал тяжесть травмы Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (2:3) и не доиграл матч.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил травму Цыганкова и назвал возможные сроки восстановления вингера.

«Учитывая, что именно эта травма беспокоила игрока еще с Евро, и от которой он восстановился только в конце августа, это можно трактовать, как рецидив.

Типичный механизм для этой травмы – спринт + растяжение мышцы (дотягивание за мячом).

Виктор опытный и умный игрок, поэтому его реакция была показательной. Покидал поле вингер, понимая характер травмы и примерный срок, который он пропустит.

Как минимум, от такой травмы следует восстанавливаться 3 недели. Даже если это будет первая степень травмы – Виктор сможет вернуться на поле не раньше 23 октября.

Правда, учитывая рецидивный характер травмы, стоило бы взять более длительное время для надежного восстановления», – сказал Бабелюк.

Таким образом Цыганков, вероятно, пропустит октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций против Чехии и Грузии.

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Фейеноорд Дмитрий Бабелюк Жирона Виктор Цыганков Донни ван де Бек Лига чемпионов травма сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Harun Bakircioğlu
Бабелюк сидит в кустах и как эксгибиционист выскакивает со своими диагнозами
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