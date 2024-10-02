Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Завершены все 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В тройку лидеров входят Боруссия Д (Германия), Брест (Франция) и Байер (Германия), набравшие по 6 очков.

Донецкий Шахтер имеет 1 очко из 3 возможных и делит 20–22 места с итальянскими клубами Болонья и Аталанта.

Оставшиеся матчи 2-го тура пройдут вечером 2 октября. Шахтер в Гельзенкирхене сыграет против Аталанты.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4

Голы: Сима, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75

19:45. Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32

22:00. Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0

Гол: Бонифейс, 51

22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:0

Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия) – 7:1

Голы: Эмре Джан, 7 (пен), Адейеми, 11, 29, 42, Гирасси, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 – Маэда, 9

22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Лаутаро Мартинес, 71, Тареми, 81 (пен)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Голы: Схаутен, 15 – Браганса, 84

22:00. Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4

Голы: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 58, Макати, 74

Турнирная таблица

Инфографика