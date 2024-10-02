Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Лига чемпионов
02 октября 2024, 00:23 | Обновлено 02 октября 2024, 01:11
434
0

Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?

Вечером 1 октября состоялись 7 матчей 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 00:23 | Обновлено 02 октября 2024, 01:11
434
0
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Завершены все 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В тройку лидеров входят Боруссия Д (Германия), Брест (Франция) и Байер (Германия), набравшие по 6 очков.

Донецкий Шахтер имеет 1 очко из 3 возможных и делит 20–22 места с итальянскими клубами Болонья и Аталанта.

Оставшиеся матчи 2-го тура пройдут вечером 2 октября. Шахтер в Гельзенкирхене сыграет против Аталанты.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4

Голы: Сима, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75

19:45. Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32

22:00. Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия) – 1:0

Гол: Бонифейс, 51

22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:0

Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия) – 7:1

Голы: Эмре Джан, 7 (пен), Адейеми, 11, 29, 42, Гирасси, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 – Маэда, 9

22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Лаутаро Мартинес, 71, Тареми, 81 (пен)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Голы: Схаутен, 15 – Браганса, 84

22:00. Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4

Голы: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 58, Макати, 74

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
Лилль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Селтик – 7:1. Хет-трик Адейеми. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Штутгарт Милан Барселона Селтик Боруссия Дортмунд Байер Янг Бойз Црвена Звезда Брест (Франция) Интер Милан Спортинг Лиссабон Спарта Прага Арсенал Лондон Слован Братислава Манчестер Сити РБ Зальцбург ПСЖ ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 01 октября 2024, 06:59 6
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?

Рейтинг возглавил бразилец Алиссон

Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Война | 01 октября 2024, 23:21 10
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова

Экс-футболист «Динамо» снова отличился крайне резонансным высказыванием

ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта
Футбол | 02.10.2024, 00:05
ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта
ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01.10.2024, 07:15
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Теннис | 01.10.2024, 11:49
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
30.09.2024, 13:50 8
Футбол
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
30.09.2024, 19:47 6
Футзал
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 5
Футбол
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
01.10.2024, 00:32 1
Бокс
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 16
Футбол
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
30.09.2024, 17:19 6
Футзал
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем