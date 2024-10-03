Первый матч и суперсейв! Известна оценка Лунина за поединок против Лилля

Во вторник, 2 октября, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.

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Матч прошел на стадионе «Пьер-Моруа», что находится во французском городе Лилль. Хозяева победили со счетом 1:0.

За «Реал» в сезоне 2024/25 первый поединок провел украинский вратарь Андрей Лунин. Тибо Куртуа был вне заявки на матч из-за травмы.

Украинский вратарь совершил в матче два эффектных сейва на 25-й минуте, однако позже пропустил с пенальти. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Андрея в этом матче в 6.9 баллов – что является вторым самым высоким баллом среди всех игроков «Реала».

Героем матча стал капитан «Лилля» Тьягу Сантуш, который получил от WhoScored самый высокий балл в матче – 8.5.

Оценки матча Лилль – Реал от WhoScored