Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
02 октября 2024, 20:59 |
1013
0

Жирона – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 20:59 |
1013
0
Жирона – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) –1:2 (матч продолжается)

Голы: Лопес, 19 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33

ГОЛ! 1:0 Лопес, 19 мин.

ГОЛ! 1:1 Эррера, 23 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2 Миламбо, 33 мин.

По теме:
ФОТО. Еще один игрок сборной Украины травмировался в матче Лиги чемпионов
ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма
ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ
Жирона Фейеноорд Лига чемпионов Виктор Цыганков видео голов и обзор Янхель Эррера автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будто был с бутылкой». Усик записал обращение о своем аресте в Польше
Бокс | 02 октября 2024, 15:09 6
«Будто был с бутылкой». Усик записал обращение о своем аресте в Польше
«Будто был с бутылкой». Усик записал обращение о своем аресте в Польше

Александр посвятил стихотворение этому событию

Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Футбол | 02 октября 2024, 09:03 25
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко

Александр Глывинский – о невызове полузащитника в национальную команду

Бенфика – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2024, 20:46
Бенфика – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Футбол | 02.10.2024, 07:18
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
Футзал | 02.10.2024, 05:12
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55
Футбол
Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций
Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций
30.09.2024, 16:54 125
Футбол
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
01.10.2024, 00:32 1
Бокс
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 17
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем