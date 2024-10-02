Жирона – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

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Поединок проходит на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Жирона (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) –1:2 (матч продолжается)

Голы: Лопес, 19 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33

ГОЛ! 1:0 Лопес, 19 мин.

ГОЛ! 1:1 Эррера, 23 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2 Миламбо, 33 мин.