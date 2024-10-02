У кого 8.7 и 5.0? Обнародованы оценки игроков за матч ЛЧ Шахтер – Аталанта
2 октября горняки проиграли итальянскому коллективу со счетом 0:3 во 2-м туре Лиги чемпионов
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки. Наивысший балл получил Лазар Самарджич (8.7). Высокий показатель также и у автора гола + ассиста Адемолы Лукмана (8.5), который был признан УЕФА лучшим игроком матча.
Что касается игроков донецкого Шахтера, то самую высокую оценку получил Александр Зубков. А вот Педриньо (Педро Энике) стал худшим – 5.0.
Оценки WhoScored за матч Шахтер – Аталанта (0:3)
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