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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Логистика очень сложная. Дорога в Германию заняла сутки»
Лига Европы
02 октября 2024, 21:12 | Обновлено 02 октября 2024, 21:33
474
2

ШОВКОВСКИЙ: «Логистика очень сложная. Дорога в Германию заняла сутки»

3 октября Динамо проведет матч 2-го тура Лиги Европы с Хоффенхаймом

02 октября 2024, 21:12 | Обновлено 02 октября 2024, 21:33
474
2
ШОВКОВСКИЙ: «Логистика очень сложная. Дорога в Германию заняла сутки»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию перед выездным матчем 2-го тура Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма».

– Как ваша команда на этот раз преодолела дорогу в Германию? В каком состоянии ваши подопечные подходят к завтрашнему матчу?

– Да, конечно, логистика очень сложна, учитывая, какая ситуация в нашей стране из-за пришедшей к нам войны со стороны россии – страны, которая уничтожает наши дома, целые регионы, убивает наших людей. Она принесла много проблем, много горя, и, думаю, никто не думал, что в XXI веке это возможно. Сейчас мы видим, что ситуация ухудшается во многих регионах, как в целом в мире.

Эти условия, безусловно, накладывают определенный отпечаток, и наша логистика стала намного сложнее. Но мы к этому уже почти привыкли, готовы к этому, так что я не хочу жаловаться ни в коем случае. Мы приспосабливаемся к этому и делаем все возможное, чтобы наши поездки были максимально комфортными.

Если учитывать все время, проведенное в дороге, то мы уехали позавчера вечером, а достались Хоффенхайму вчера вечером. Провели небольшую тренировку – даже сказал бы разминку, поскольку после такой дороги сложно что-либо отрабатывать.

Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то есть определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с «Лацио», и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против «Хоффенхайма». Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти на поле.

– На уикенд «Хоффенхайм» провел веселый матч против «Вердера» в Бундеслиге – в частности, выигрывали до 12 минут со счетом 3:0, но в итоге проиграли 3:4. Анализировали ли вы этот матч? Что можете сказать о сопернике?

– Я бы не принимал во внимание результат матча с Вердером, ведь мы знаем, как развивались события на поле. За первые 14–15 минут «Хоффенхайму» удалось трижды забить, а после удаления, которое произошло на 18-й минуте, уже начали забивать гости, сравняв счет еще в первом тайме, а после перерыва забив победный мяч и получив зачетные три пункта.

Мы отлично понимаем, что с немецкими командами всегда непросто играть. «Хоффенхайм» в прошлом сезоне выступал очень хорошо, в этом пока не может найти свою игру, но это ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды. Многие исполнители играют на действительно высоком уровне, и угроза может исходить от любого звена.

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Александр Шовковский Хоффенхайм Хоффенхайм - Динамо Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Phantom
А що заважало у Польщі грати?
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Vasyl_z_Volyni
Якщотак тяжко, то пи3дуйте в окопи, там суперлайт
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