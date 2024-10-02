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  4. КАБАЕВ: «Сделали выводы из поражения от Лацио. Будем играть на победу»
Лига Европы
02 октября 2024, 21:23 | Обновлено 02 октября 2024, 21:34
364
1

КАБАЕВ: «Сделали выводы из поражения от Лацио. Будем играть на победу»

3 октября Динамо сыграет матч 2-го тура Лиги Европы с Хоффенхаймом

02 октября 2024, 21:23 | Обновлено 02 октября 2024, 21:34
364
1
КАБАЕВ: «Сделали выводы из поражения от Лацио. Будем играть на победу»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев ответил на вопросы перед матчем 2-го тура Лиги Европы против «Хоффенхайма».

– После нескольких неудачных матчей «Динамо» одержало победу над «Левым Берегом» в чемпионате Украины. Как этот результат повлиял на настроение команды?

– Вы говорите об отрицательных результатах… Если о 0:3 с «Лацио», то нет такой команды, которая бы не проигрывала. Пришли к выводу, и завтра у нас есть игра, чтобы реабилитироваться за то поражение. Посмотрим, что завтра будет, мы будем играть на победу и все будем делать ради нее.

– Какая атмосфера царит внутри команды перед вторым матчем в Лиге Европы?

– Мы сделали большой кусок работы, чтобы попасть в этот турнир. Мы приезжаем на матчи и играем за всю Украину, за свои семьи. Так какая же может быть атмосфера? Только положительная, ждем завтра много болельщиков, и со своей стороны будем все делать, чтобы радовать своих поклонников игрой и результатом.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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u6464u
хлопче,  дай боже що зробили висновки, але це вже завтра ми побачим, і що ти будеш говорити якщо знову результату не буде, я б не розкидався словами перед грою, щоб не виглядати на всяк випадок смішним, рада на майбутнє.
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