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Испания
02 октября 2024, 22:59 | Обновлено 02 октября 2024, 23:04
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ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид

На 45+2-й минуте Джонатан Дэвид вывел французскую команду вперед в матче Лиги чемпионов

02 октября 2024, 22:59 | Обновлено 02 октября 2024, 23:04
410
0
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Пьер Моруа во Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

На 45+1-й минуте форвард Лилля Джонатан Дэвид вывел французский коллектив вперед, реализовав пенальти.

Рефери назначил 11-метровый за игру рукой от Эдуардо Камавинги.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид

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Джонатан Дэвид Эдуардо Камавинга Андрей Лунин пенальти видео голов и обзор Реал Мадрид Лилль Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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