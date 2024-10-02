ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид
На 45+2-й минуте Джонатан Дэвид вывел французскую команду вперед в матче Лиги чемпионов
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.
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Поединок проходит на стадионе Пьер Моруа во Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
На 45+1-й минуте форвард Лилля Джонатан Дэвид вывел французский коллектив вперед, реализовав пенальти.
Рефери назначил 11-метровый за игру рукой от Эдуардо Камавинги.
❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид
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