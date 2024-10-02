2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Пьер Моруа во Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

На 45+1-й минуте форвард Лилля Джонатан Дэвид вывел французский коллектив вперед, реализовав пенальти.

Рефери назначил 11-метровый за игру рукой от Эдуардо Камавинги.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол с пенальти в матче Лилль – Реал Мадрид