Бывший тренер Турции Терим может заменить Григорчука в Нефтчи
Украинский специалист не может обеспечить желаемого результата
71-летний турецкий специалист Фатих Терим рассматривается на должность главного тренера «Нефтчи» в случае отставки украинца Романа Григорчука. Как сообщает издание Sportinfo.az со ссылкой на турецкие СМИ, Фатих Терим заинтересован в работе в Азербайджане.
Григорчук провально начал свою работу в Азербайджане. За 8 туров команда украинского тренера ни разу не выиграла.
Терим известен своей работой в «Галатасарае», с которым выиграл 17 трофеев, включая Кубок УЕФА. Он также тренировал сборную Турции на Евро-2008 и дошел с командой до полуфинала. Последним клубом турецкого наставника был греческий «Панатинаикос».
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