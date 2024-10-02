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02 октября 2024, 22:25 |
338
0

Бывший тренер Турции Терим может заменить Григорчука в Нефтчи

Украинский специалист не может обеспечить желаемого результата

02 октября 2024, 22:25 |
338
0
Бывший тренер Турции Терим может заменить Григорчука в Нефтчи
Sportinfo.az. Фатих Терим

71-летний турецкий специалист Фатих Терим рассматривается на должность главного тренера «Нефтчи» в случае отставки украинца Романа Григорчука. Как сообщает издание Sportinfo.az со ссылкой на турецкие СМИ, Фатих Терим заинтересован в работе в Азербайджане.

Григорчук провально начал свою работу в Азербайджане. За 8 туров команда украинского тренера ни разу не выиграла.

Терим известен своей работой в «Галатасарае», с которым выиграл 17 трофеев, включая Кубок УЕФА. Он также тренировал сборную Турции на Евро-2008 и дошел с командой до полуфинала. Последним клубом турецкого наставника был греческий «Панатинаикос».

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чемпионат Азербайджана по футболу Фатих Терим Роман Григорчук отставка Галатасарай
Олександр Сільченко Источник
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