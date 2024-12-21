Переговоры идут. Известны детали возможного трансфера конкурента Довбика

Стали известны детали возможного трансфера аргентинского нападающего «Ромы» Пауло Дибалы в «Галатасарай», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 31-летний футболист остается в шорт-листе клуба, однако в Турции не собираются платить за игрока слишком большие деньги, ибо имеют несколько других опций усиления линии атаки. Переговоры между клубами продолжаются.

Важным фактором для того, что бы трансфер состоялся является продажа иностранных игроков из «Галатасарая».

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы.