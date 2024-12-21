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  4. Переговоры идут. Известны детали возможного трансфера конкурента Довбика
Турция
21 декабря 2024, 17:03 |
254
0

Переговоры идут. Известны детали возможного трансфера конкурента Довбика

Пауло Дибала может стать игроком «Галатасарая»

21 декабря 2024, 17:03 |
254
0
Переговоры идут. Известны детали возможного трансфера конкурента Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Стали известны детали возможного трансфера аргентинского нападающего «Ромы» Пауло Дибалы в «Галатасарай», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 31-летний футболист остается в шорт-листе клуба, однако в Турции не собираются платить за игрока слишком большие деньги, ибо имеют несколько других опций усиления линии атаки. Переговоры между клубами продолжаются.

Важным фактором для того, что бы трансфер состоялся является продажа иностранных игроков из «Галатасарая».

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» интересуется одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы.

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Пауло Дибала Галатасарай Рома Рим трансферы трансферы Серии A Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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