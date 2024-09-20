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20 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 20 сентября 2024, 19:46
586
2

Григорчука могут уволить из Нефтчи. Пока без побед в чемпионате

Украинский тренер перебрался в команду минувшим летом

20 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 20 сентября 2024, 19:46
586
2
Григорчука могут уволить из Нефтчи. Пока без побед в чемпионате
ФК Нефтчи

Неудачные выступления одного из флагманов азербайджанского футбола, бакинского «Нефтчи», в нынешнем чемпионате могут привести к отставке украинского тренера Романа Григорчука.

По информации источника Sport.ua, судьба 59-летнего специалиста, возглавившего столичную команду в конце июня нынешнего года, может определиться сегодня в матче «Карабах» – «Нефтчи». В случае неудачи руководство бакинского клуба оставляет за собой право принимать любое решение относительно наставника, под руководством котор

ого «нефтяники» не одержали пока ни одной победы в чемпионате. В шести турах подопечные Григорчука потерпели 2 поражения и 4 раза сыграли вничью, что вызвало шквал критики в футбольных кругах Азербайджана.

Перед нынешним поединком с «Карабахом», который готовится к поединку с английским «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, Роман Григорчук решил поменять капитана команды. Этого звания лишили Эмина Махмудова, а повязка была доверена Рамилю Шейдаеву. Окажется ли эта смена фартовой – покажет игра и итоговый результат.

«Нефтчи» занимает предпоследнее 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея в своем наследии только 4 пункта. «Карабах» идет вторым, отставая от лидера «Турана» на два очка.

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Роман Григорчук Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу Карабах Агдам инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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avk2307
3-0 Neftci проигрывает после первого тайма...
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0
Gargantua81
ну вот.
квалифицированный ли тренер Григорчук?  безусловно, он это всем уже доказал.
но он принимает команду с хорошим бюджетом и хорошим подбором игроков, а дела не идут.
Бывает такое в футболе. Много нюансов.
Но я всегда в таких случаях за терпение.
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