Григорчука могут уволить из Нефтчи. Пока без побед в чемпионате

Неудачные выступления одного из флагманов азербайджанского футбола, бакинского «Нефтчи», в нынешнем чемпионате могут привести к отставке украинского тренера Романа Григорчука.

По информации источника Sport.ua, судьба 59-летнего специалиста, возглавившего столичную команду в конце июня нынешнего года, может определиться сегодня в матче «Карабах» – «Нефтчи». В случае неудачи руководство бакинского клуба оставляет за собой право принимать любое решение относительно наставника, под руководством котор

ого «нефтяники» не одержали пока ни одной победы в чемпионате. В шести турах подопечные Григорчука потерпели 2 поражения и 4 раза сыграли вничью, что вызвало шквал критики в футбольных кругах Азербайджана.

Перед нынешним поединком с «Карабахом», который готовится к поединку с английским «Тоттенхэмом» в Лиге Европы, Роман Григорчук решил поменять капитана команды. Этого звания лишили Эмина Махмудова, а повязка была доверена Рамилю Шейдаеву. Окажется ли эта смена фартовой – покажет игра и итоговый результат.

«Нефтчи» занимает предпоследнее 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея в своем наследии только 4 пункта. «Карабах» идет вторым, отставая от лидера «Турана» на два очка.