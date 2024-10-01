Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Хаверц, 20

(новость обновляется)

Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция