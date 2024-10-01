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Лига чемпионов
01 октября 2024, 22:13 | Обновлено 01 октября 2024, 22:21
304
0

Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

01 октября 2024, 22:13 | Обновлено 01 октября 2024, 22:21
304
0
Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Хаверц, 20

(новость обновляется)

Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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