Возвращение Миколенко, шанс Мудрика, Довбик прервал голевую серию

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Шанс Мудрика

У «Челси» не было никаких проблем в домашней игре против «Брайтона» – 4:2.

4 гола в составе «синих» забил Коул Палмер.

Михаил Мудрик получил шанс проявить себя. Энцо Мареска доверил половину второго тайма украинскому вингеру. К сожалению, Михаил своим шансом не воспользовался. Мудрик выглядел пассивным. По статистическим данным, отдал только одну передачу и сделал два касания мяча.

В турнирной таблице «Челси» находится на 4-й позиции с 13-ю очками.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Возвращение Миколенко

«Эвертон» победил дома «Кристал Пэлас» – 2:1.

Главным героем матча стал вингер «ирисок» Дуайт Макнил, оформивший дубль в ворота «орлов».

Виталий Миколенко вернулся после травмы и отыграл полный матч. Предыдущие две игры АПЛ украинский защитник пропустил из-за повреждения.

В случае с пропущенным голом есть определенная вина Миколенко. Он мог перехватить мяч после скидки головой игрока гостей. Из-за спины Виталия выскочил Марк Геи, с близкого расстояния переправивший мяч в ворота.

Больше особых помарок в защите от Миколенко не было. В атаке украинский защитник был пассивен. Ему еще нужно набрать игровые кондиции.

«Эвертон» одержал первую победу в сезоне и сразу покинул зону вылета. «Ириски» занимают 16-е место, имея в активе 4 очка.

Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» расписал ничью дома с «Вест Хэмом» – 1:1

«Пчелы» забили уже на первой минуте игры. «Молотобойцы» ответили в начале второго тайма.

Егор Ярмолюк вышел на замену в середине второго тайма. Украинский полузащитник наработал хорошую статистику, но острыми действиями на поле не отличился.

«Брентфорд» имеет в активе 7 очков и занимает 12-е место в АПЛ.

Легкая игра для Забарного

У «Борнмута» не было никаких проблем с «Саутгемптоном» – 3:1.

«Вишни» сняли все вопросы о победителе в первом тайме, когда забили 3 гола. Гости смогли ответить только мячом престижа в начале второго тайма.

Илья Забарный, как обычно, отыграл полный поединок за «Борнмут». У украинского защитника не было много работы в оборонных действиях. «Сотон» не оказывал значительного давления на защиту гостей. В случае с пропущенным голом вины Ильи нет, но Забарный мог бы сыграть более качественно, потому что пропущенный мяч пришел из зоны центра защиты.

В атакующих действиях принял участие в атаках, завершившихся первым и третьим голом, но это было на начальной стадии. Много работал с мячом, начинал атаки.

«Борнмут» на 11-м месте с 8-ю очками.

Цыганков отыграл полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» в гостях расписала ничью с «Сельтой» – 1:1.

Каталонцы открыли счет в первом тайме. В конце игры хозяева спаслись от поражения.

Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл полный матч.

На старте поединка украинский вингер красиво обыгрался с Янхелем Эррерой. Цыганков вывел своего партнера под острым углом пасом пяткой, но венесуэлец не смог переиграть вратаря гостей.

Следующая атака «Жироны» чуть не завершилась голом. Цыганков сохранил мяч у углового флажка. После чего отпасовал на Ориоля Ромеу. Только чудом подачу опорного полузащитника не замкнул Абель Руис. Мяч прошел мимо стойки ворот.

В начале второго тайма Цыганков чуть не совершил ассист. Виктор опередил вратаря «Сельты» и отдал мяч Арно Данджуме, но удар нидерландца с близкого расстояния не был результативным.

В конце матча украинский хавбек мог стать героем матча. Цыганков пробивал с линии штрафной в ближний угол, но голкипер «Сельты» смог перевести мяч на угловой.

«Жирона» на 12-м месте с 9-ю набранными очками.

Довбик прервал голевую серию

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик в поединке против Венеции не смог отличиться голом

«Рома» дома одолела «Венецию» – 2:1.

Гости вышли вперед в конце первого тайма. «Волки» смогли вырвать победу в самом конце игры.

Артем Довбик вышел в основе и отыграл весь матч.

В первом тайме у украинского форварда не было ни одного момента. Довбик выглядел отрезанным от полузащиты собственной команды. Мяч не попадал к Артему в штрафной гостей.

После перерыва ситуация стала немного лучше. Артем пробивал с метров 11-ти, но не попал в ворота. Мяч отскочил к Довбику. Украинский нападающий имел возможность прицелиться и точно пробить.

Артем имеет отношение ко второму забитому голу своей команды. Украинский нападающий навязал борьбу защитнику гостей во время углового, что позволило отличиться Никколо Пизилли. Довбик завалил защитника гостей. Игроки «Венеции» апеллировали, что форвард «Ромы» сфолил на защитнике гостей.

Довбик прервал свою результативную серию из трех матчей. Артем выглядел пассивным во время игры. Единственный свой шанс не реализовал.

В турнирной таблице «Рома» занимает 9-е место с 9-ю очками.

Травмы Малиновского и Зинченко

«Арсенал» победил «Лестер» – 4:2. Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы.

«Дженоа» дома разгромно проиграл «Ювентусу» – 0:3. Руслан Малиновский не попал в заявку своей команды из-за травмы.

В мадридском дерби «Реал» и «Атлетико» не выявили сильнейшего – 1:1. Андрей Лунин привычно провел всю игру на скамейке запасных.