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Саудовская Аравия
01 октября 2024, 23:41 | Обновлено 01 октября 2024, 23:54
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Забил Митрович. Аль-Хиляль отгрузил 5 мячей сопернику в Лиге чемпионов Азии

Команда Аль-Шорта из Ирака не сумела составить конкуренцию фавориту

01 октября 2024, 23:41 | Обновлено 01 октября 2024, 23:54
71
0
Забил Митрович. Аль-Хиляль отгрузил 5 мячей сопернику в Лиге чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Звездный саудовский клуб Аль-Хиляль дома отгрузил 5 мячей в ворота команды Аль-Шорта из Ирака (5:0).

Один из голов для хозяев поля забил знаменитый сербский форвард Александар Митрович.

Аль-Хиляль набрал 6 очков из 6 и вместе с Аль-Ахли возглавляет турнирную таблицу Западной зоны.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 1 октября

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 5:0

Голы: Маркос Леонардо, 11, Митрович, 15, Аль-Давсари, 47, 73, Канно, 90+5

Другие матчи игрового дня

  • Сентрал Коуст Марінерс (Астралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) 1:2
  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Кванджу (Южная Корея) – 0:1
  • Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Шанхай Порт (Китай) – 3:0
  • Джохор ДТ (Малайзия) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 3:0
  • Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:2

Турнирная таблица

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Аль-Хиляль Лига чемпионов Азии Александар Митрович Сентрал Кост Маринерс Бурирам Юнайтед Кавасаки Фронтале Кванджу Пхохан Стилерс Шанхай Порт (СИПГ) Джохор Дарул Тазим Шанхай Шеньхуа Аль-Гарафа Аль-Айн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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