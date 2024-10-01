Забил Митрович. Аль-Хиляль отгрузил 5 мячей сопернику в Лиге чемпионов Азии

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Звездный саудовский клуб Аль-Хиляль дома отгрузил 5 мячей в ворота команды Аль-Шорта из Ирака (5:0).

Один из голов для хозяев поля забил знаменитый сербский форвард Александар Митрович.

Аль-Хиляль набрал 6 очков из 6 и вместе с Аль-Ахли возглавляет турнирную таблицу Западной зоны.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 1 октября

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 5:0

Голы: Маркос Леонардо, 11, Митрович, 15, Аль-Давсари, 47, 73, Канно, 90+5

Другие матчи игрового дня

Сентрал Коуст Марінерс (Астралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) 1:2

Кавасаки Фронтале (Япония) – Кванджу (Южная Корея) – 0:1

Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Шанхай Порт (Китай) – 3:0

Джохор ДТ (Малайзия) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 3:0

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:2

Турнирная таблица