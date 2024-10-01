Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко вступил в дискуссию с «болельщиками» накануне матча 8-го тура УПЛ против «Левого Берега» (3:0). Болельщики упрекнули Шапаренко, Ванату и Дубинчаку за поражение от Лацио (0:3) в матче ЛЕ и обвинили их в том, что они не старались выиграть поединок.

«А что, нельзя улыбаться? Кто не старался в матче? Все старались, какие претензии?», – ответил Шапаренко недовольному болельщику.

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим. Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.