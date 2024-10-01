Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил
Лига Европы
01 октября 2024, 18:56 |
920
3

Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил

У футболиста «Динамо» состоялся разговор с болельщиком 

01 октября 2024, 18:56 |
920
3
Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко вступил в дискуссию с «болельщиками» накануне матча 8-го тура УПЛ против «Левого Берега» (3:0). Болельщики упрекнули Шапаренко, Ванату и Дубинчаку за поражение от Лацио (0:3) в матче ЛЕ и обвинили их в том, что они не старались выиграть поединок.

«А что, нельзя улыбаться? Кто не старался в матче? Все старались, какие претензии?», – ответил Шапаренко недовольному болельщику.

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим. Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

По теме:
ВИДЕО. Коуч Дюбуа набросился на Усика, Шакур дал прогноз на реванш с Фьюри
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
ВИДЕО. Как Стародубцева россиянку бубликом накормила, еще и руку не пожала
Николай Шапаренко Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Футбол | 01 октября 2024, 12:30 10
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?

Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков

Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 01 октября 2024, 06:59 5
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?

Рейтинг возглавил бразилец Алиссон

Бывший игрок сборной Украины назвал фаворита игры Шахтера против Аталанты
Футбол | 01.10.2024, 17:53
Бывший игрок сборной Украины назвал фаворита игры Шахтера против Аталанты
Бывший игрок сборной Украины назвал фаворита игры Шахтера против Аталанты
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Футбол | 01.10.2024, 15:43
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Бокс | 01.10.2024, 00:12
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
В тому й проблема, що їм все пофігу. 3-0 - вони посміхаються. Дійсно, це що проблема, ми можемо й 5 пропустити. Зарплати ніхто не змінить, далі залишаться зірками - журналісти своє відпрацюють, на фронт ніхто не забере. Життя лафа, на всіх насрати. 
Ответить
+4
kadaad
Бабло капает, можно проигрывать и улыбаться дальше.
Ответить
0
apepa
Не наехал а справедливо отметил что сборная реброффа худшая за всю ее историю. И тут Шляпаренко не смеяцца а плакать надо!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 12
Бокс
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 2
Футбол
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 4
Футбол
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 5
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем