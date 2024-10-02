2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Шахтер» (Украина) и «Аталанта» (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

В первом туре самого престижного евротурнира «Шахтер» сыграл вничью против итальянской «Болоньи» (0:0), а «Аталанта» разделила очки с лондонским «Арсеналом» (0:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места от 9-го до 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Георгия Судакова и Марино Пушича.

ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта