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  4. ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта
Лига чемпионов
02 октября 2024, 00:05 |
196
0

ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта

Поединок состоится 2 октября в 19:45 по Киеву

02 октября 2024, 00:05 |
196
0
ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Шахтер» (Украина) и «Аталанта» (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

В первом туре самого престижного евротурнира «Шахтер» сыграл вничью против итальянской «Болоньи» (0:0), а «Аталанта» разделила очки с лондонским «Арсеналом» (0:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места от 9-го до 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Георгия Судакова и Марино Пушича.

ВИДЕО. Слова Судакова и Пушича перед матчем Шахтер – Аталанта

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Болонья Аталанта Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Георгий Судаков Шахтер - Аталанта Марино Пушич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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