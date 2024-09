Бруну ФЕРНАНДЕШ: «По моему мнению, это точно не красная карточка»

29 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» (0:3). Капитан красных дьяволов Бруну Фернандеш прокомментировал свое изъятие:

«По моему мнению, это точно не красная карточка. Я согласен, что это фол… желтая карточка? Я могу это принять, но это ни в коем случае не фол, за который нужно давать красную карточку».

Португальский полузащитник получил прямую красную карточку на 42-й минуте за опасный контакт с полузащитником шпор Джеймсом Мэддисоном.

Это удаление стало для хавбека первым за все время в «Манчестер Юнайтед».

В нынешней кампании 30-летний португалец успел сыграть за красных дьяволов в АПЛ 6 игр, в которых отдал 1 голевую передачу.

