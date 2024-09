Чжан Шуай прервала рекордную серию без побед

Китайская теннисистка Чжан Шуай (№595 WTA) наконец-то прервала свою рекордную серию из 24 поражений подряд. В первом раунде домашнего хардового турнира WTA в Пекине она в двух сетах обыграла 65-ю ракетку мира, американку Маккартни Кесслер.

Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.

WTA Пекин. 1-й раунд

Чжан Шуай (Китай) – Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (5), 7:6 (1)

Для Чжан Шуай эта победа стала первой в основной сетке турнира WTA за последние 603 дня. В 2023 году на турнире в Лионе она обыграла Мэдисон Бренгл.

24-матчевая серия поражений Чжан Шуай стала рекордной в истории тенниса. Она переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений подряд в истории тенниса. До этого он принадлежал Винсенту Спэйди в ATP-Туре, который с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

