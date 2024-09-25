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  4. Чжан Шуай прервала рекордную серию без побед
WTA
25 сентября 2024, 13:27 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:28
668
5

Чжан Шуай прервала рекордную серию без побед

Китаянка обыграла Маккартни Кесслер

25 сентября 2024, 13:27 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:28
668
5
Чжан Шуай прервала рекордную серию без побед
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Китайская теннисистка Чжан Шуай (№595 WTA) наконец-то прервала свою рекордную серию из 24 поражений подряд. В первом раунде домашнего хардового турнира WTA в Пекине она в двух сетах обыграла 65-ю ракетку мира, американку Маккартни Кесслер.

Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.

WTA Пекин. 1-й раунд

Чжан Шуай (Китай) – Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (5), 7:6 (1)

Для Чжан Шуай эта победа стала первой в основной сетке турнира WTA за последние 603 дня. В 2023 году на турнире в Лионе она обыграла Мэдисон Бренгл.

24-матчевая серия поражений Чжан Шуай стала рекордной в истории тенниса. Она переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений подряд в истории тенниса. До этого он принадлежал Винсенту Спэйди в ATP-Туре, который с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

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Чжан Шуай Маккартни Кесслер WTA Пекин статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Saar
Мейд ін чайн🤣🤣
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+1
Walle
Оце Кесслер зганьбилася
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0
Falko
От, шкода було до четвертака дотягнути? Було би красиво.
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0
vvm2068
Треба було ставити на її перемогу. Ось ось серія мала закінчитися
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-1
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