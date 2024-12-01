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  4. Манчестер Сити впервые с 2008 года проиграл четыре матча подряд в АПЛ
Англия
01 декабря 2024, 22:07 |
354
1

Манчестер Сити впервые с 2008 года проиграл четыре матча подряд в АПЛ

Это первый случай в карьере Гвардиолы, когда его команда проиграла четыре матча подряд в лиге

01 декабря 2024, 22:07 |
354
1
Манчестер Сити впервые с 2008 года проиграл четыре матча подряд в АПЛ
BBC. Жузеп Гвардиола

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на «Энфилде» состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохаммед Салах.

Это поражение стало четвертым подряд для «горожан» в АПЛ. Последний раз подобный случай произошел в августе 2008 года.

Если говорить о Жузепе Гвардиоле, то это первый случай в карьере испанского тренера, когда он проиграл четыре матча подряд.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице лиги, имея в своем активе 23 очка после 13 матчей (7 побед, 2 ничьи, 4 поражения).

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Ливерпуль Манчестер Сити Англия Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Манчестер Юнайтед антирекорд
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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