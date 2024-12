Манчестер Сити впервые с 2008 года проиграл четыре матча подряд в АПЛ

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на «Энфилде» состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохаммед Салах.

Это поражение стало четвертым подряд для «горожан» в АПЛ. Последний раз подобный случай произошел в августе 2008 года.

Если говорить о Жузепе Гвардиоле, то это первый случай в карьере испанского тренера, когда он проиграл четыре матча подряд.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице лиги, имея в своем активе 23 очка после 13 матчей (7 побед, 2 ничьи, 4 поражения).

