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Лига Европы
24 сентября 2024, 19:57 |
2476
1

Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет

Владимир Цыткин считает, что Динамо предстоит сложный поединок в ЛЕ

24 сентября 2024, 19:57 |
2476
1
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
ФК Хуст. Владимир Цыткин

Экс-вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин, который затем был тренером сборных Украины всех возрастов сделал прогноз на завтрашний поединок группового раунда Лиги Европы по футболу «Динамо» – «Лацио»:

– Если откровенно, то я не являюсь поклонником итальянского футбола, видимо, из-за его прагматичности. Однако каждый выбирает свой путь на вершину. Так вот, по моему мнению, «Лацио» как раз из тех команд, которая, образно говоря, сама не играет и другому не дает. Особенно это стало заметно по «Лацио» нынешнего образца.

Убежден, что завтра динамовцам будет сложно преодолевать плотную опеку римлян, соперничество будет точиться на каждом клочке поля. Если киевляне будут иметь преимущество в скорости принятия решений, будут хозяевами на флангах, то у них появятся шансы склонить чаши весов в свою сторону. Но я думаю, что соперники обменяются голами – 1:1. Для обеих команд заработать по очку на старте это неплохой вариант.

Поединок «Динамо» – «Лацио» начнется 25 сентября в немецком Гамбурге в 22.00 по киевскому времени.

Ранее известный эксперт Олег Федорчук высказался о первой игре киевлян в ЛЕ против «Лацио».

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио Владимир Цыткин инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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apepa
Закусывать надо товарищ Цыткин..
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