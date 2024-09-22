Стала известна победительница турнира в Сеуле
Беатрис Хаддад Майя обыграла в финале Дарью Касаткину
Состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле.
В поединке за титул Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№17 WTA) переиграла «нейтральную» спортсменку Дарью Касаткину (№13 WTA).
Сеул. Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 1:6, 6:4, 6:1
Хаддад Майя сыграла седьмой финал на уровне WTA и выиграла четвертый титул. С новой недели она будет 12-й ракеткой мира.
Для Касаткиной это был 18-й финал, на ее счету 7 титулов.
На этом турнире выступала Марта Костюк, которая проиграла в 1/4 финала.
SHE'S GOT A SEOUL-FUL GROOVE 💃🏆💃— wta (@WTA) September 22, 2024
Beatriz Haddad Maia storms back from a set and a break down to defeat Kasatkina 1-6, 6-4, 6-1 and capture her first title of the season!#KoreaOpen pic.twitter.com/hlLURtVzX7
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