Стала известна победительница турнира в Сеуле

Состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле.

В поединке за титул Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№17 WTA) переиграла «нейтральную» спортсменку Дарью Касаткину (№13 WTA).

Сеул. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 1:6, 6:4, 6:1

Хаддад Майя сыграла седьмой финал на уровне WTA и выиграла четвертый титул. С новой недели она будет 12-й ракеткой мира.

Для Касаткиной это был 18-й финал, на ее счету 7 титулов.

На этом турнире выступала Марта Костюк, которая проиграла в 1/4 финала.

