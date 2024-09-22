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WTA
22 сентября 2024, 12:49 |
171
1

Стала известна победительница турнира в Сеуле

Беатрис Хаддад Майя обыграла в финале Дарью Касаткину

22 сентября 2024, 12:49 |
171
1
Стала известна победительница турнира в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле.

В поединке за титул Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№17 WTA) переиграла «нейтральную» спортсменку Дарью Касаткину (№13 WTA).

Сеул. Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 1:6, 6:4, 6:1

Хаддад Майя сыграла седьмой финал на уровне WTA и выиграла четвертый титул. С новой недели она будет 12-й ракеткой мира.

Для Касаткиной это был 18-й финал, на ее счету 7 титулов.

На этом турнире выступала Марта Костюк, которая проиграла в 1/4 финала.

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Беатрис Хаддад Майя Дарья Касаткина WTA Сеул
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
Беатріс - гроза нейтралок, молодець, хоча Даша непогано виглядала до 3 сету (респект їй, єдиній з нейтральних тенісисток за те, що відкрито не боячись засудила фашистський режим пуйла)
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