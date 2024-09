Милан повторил свой антирекорд в Лиге чемпионов

Вчера «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома проиграл со счетом 1:3 «Ливерпулю».

За матч «россонери» позволили сопернику нанести 11 ударов в створ своих ворот. Как сообщает Opta, это повторение антирекорда «Милана» в Лиге чемпионов с тех пор, как ведется данная статистика (с сезона 2003/2004).

11 ударов в створ своих ворот в матче Лиге чемпионов «Милан» ранее позволил нанести «Манчестер Юнайтед» в 2007 году и «Аяксу» в 2010 году.

Сам «Милан» во вчерашнем матче против «Ливерпуля» пробил в створ ворот соперника лишь дважды.

