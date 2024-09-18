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  4. Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
WTA
18 сентября 2024, 10:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 11:51
1018
4

Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле

Марта справилась в двух сетах

18 сентября 2024, 10:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 11:51
1018
4
Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжила побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

Во втором раунде 5-я сеяная украинка переиграла британку Хезер Уотсон (№184 WTA).

Сеул. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка. Это первый турнир Марты после выступления на US Open, где она дошла до 3-го круга.

В следующем раунде Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA).

Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии.

В первом круге украинка остановила Аранчу Рус.

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WTA Сеул Хезер Уотсон Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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Disiny7
Що, 2-і подвійні за матч? А що так можно було? Це точно Мартулька
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+1
Vlad Holl
9 ейсів , 2 подвійних - це космічно- фантастично ! Може почала подавати , то буде взагалі фейєрія . Наступна квадратна тумбочка з мордору . Треба брати за горло ватну. Марточка , ти красуня !
А от Даяна 100% програла б цій Вотсон.
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0
Alehandro
Друга подвійна це було щось - ніколи такого не бачив))
В цілому, молодець, потужно відіграла, хоч і Вотсон зараз не та суперниця, яка може бути індикатором якості гри
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0
C.Пеклов
молодець.спокійно,без нервів й подача полетіла.Всього 2 подвійних і 9 ейсів!Добре потренувалася перед наступним матчем зі швайнідер.Бажаю Марті успіху в наступному матчі!
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0
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