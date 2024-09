Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжила побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

Во втором раунде 5-я сеяная украинка переиграла британку Хезер Уотсон (№184 WTA).

Сеул. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка. Это первый турнир Марты после выступления на US Open, где она дошла до 3-го круга.

В следующем раунде Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA).

Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии.

В первом круге украинка остановила Аранчу Рус.

