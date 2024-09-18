Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Марта справилась в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) продолжила побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.
Во втором раунде 5-я сеяная украинка переиграла британку Хезер Уотсон (№184 WTA).
Сеул. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Хезер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка. Это первый турнир Марты после выступления на US Open, где она дошла до 3-го круга.
В следующем раунде Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA).
Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии.
В первом круге украинка остановила Аранчу Рус.
Into her seventh quarterfinal this season 🔆@marta_kostyuk sets up a last-eight clash with Shnaider after defeating Watson in Seoul!#KoreaOpen pic.twitter.com/1lknthnZjb— wta (@WTA) September 18, 2024
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