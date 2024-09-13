«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
Украинский вратарь поделился эмоциями от нового соглашения
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал подписание нового контракта с королевским клубом:
«Мечта все еще является реальностью. Спасибо «Реалу» за то, что с первого дня я чувствую себя как дома. Спасибо за доверие. Много работы впереди, спасибо всем!!!
Я чувствую себя очень счастливым. Впереди у меня много лет дома, в лучшем клубе мира. Это лучшее место для личного и профессионального развития.
Надеюсь, я буду здесь до смерти».
Напомним, новое соглашение Андрея Лунина со «сливочными» рассчитано до лета 2030 года.
Lunin: "I feel very happy. I have many years ahead of me at home, at the best club in the world. It is the best place to develop personally and professionally." pic.twitter.com/RYszQ4onUV— Madrid Universal (@MadridUniversal) September 13, 2024
Lunin: "I hope I’ll be here until I die." pic.twitter.com/rkIyLzLGOA— Madrid Universal (@MadridUniversal) September 13, 2024
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знаходиться в найкращому клубі, зарплату мабуть підвищили, тренується з найкращими гравцями, матчі спостерігає на лавці під навісом і дощі не дошкуляють, подорожує з командами по Іспанії і країнам Європи і не тільки, і головне - мінімум травм.