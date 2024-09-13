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  4. «Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
Испания
13 сентября 2024, 17:04 | Обновлено 13 сентября 2024, 17:05
679
9

«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом

Украинский вратарь поделился эмоциями от нового соглашения

13 сентября 2024, 17:04 | Обновлено 13 сентября 2024, 17:05
679
9
«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Флорентино Перес

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал подписание нового контракта с королевским клубом:

«Мечта все еще является реальностью. Спасибо «Реалу» за то, что с первого дня я чувствую себя как дома. Спасибо за доверие. Много работы впереди, спасибо всем!!!

Я чувствую себя очень счастливым. Впереди у меня много лет дома, в лучшем клубе мира. Это лучшее место для личного и профессионального развития.

Надеюсь, я буду здесь до смерти».

Напомним, новое соглашение Андрея Лунина со «сливочными» рассчитано до лета 2030 года.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 9
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Burevestnik
і чого ото йому тікати з Реалу?
знаходиться в найкращому клубі, зарплату мабуть підвищили, тренується з найкращими гравцями, матчі спостерігає на лавці під навісом і дощі не дошкуляють, подорожує з командами по Іспанії і країнам Європи і не тільки, і головне - мінімум травм. 
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+1
zelc006
Вася Кобин 2
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+1
Bulba_sumkin
Короч, минус вратарь в сборной. Там и так балласта хватает
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-1
Alex T
Вся карьера на лавке тяжко наверное, особенно когда дали чуть поиграть и дальше обратно засунули
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-1
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contr
Рагуль з України  з мордою педріли  дорвався до величезних  грошей ☝️нах йому та збірна з довбойобами від футболу тормозом - тренером і хапугами з УАФ ! 😂😂😂😂
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-2
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