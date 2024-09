«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал подписание нового контракта с королевским клубом:

«Мечта все еще является реальностью. Спасибо «Реалу» за то, что с первого дня я чувствую себя как дома. Спасибо за доверие. Много работы впереди, спасибо всем!!!

Я чувствую себя очень счастливым. Впереди у меня много лет дома, в лучшем клубе мира. Это лучшее место для личного и профессионального развития.

Надеюсь, я буду здесь до смерти».

Напомним, новое соглашение Андрея Лунина со «сливочными» рассчитано до лета 2030 года.

Lunin: "I feel very happy. I have many years ahead of me at home, at the best club in the world. It is the best place to develop personally and professionally." pic.twitter.com/RYszQ4onUV