ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Сроки действия нового соглашения не разглашаются, сообщается только, что контракт долгосрочный.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Привел «Канониров» к победе в Кубке Англии-2020, а также Суперкубках Англии 2020 и 2023 годов.

«Арсенал» является первым клубом в самостоятельной тренерской карьере Артеты. Ранее он работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

