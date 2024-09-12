ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером
Микель Артета связал свое будущее с «Канонирами»
Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Сроки действия нового соглашения не разглашаются, сообщается только, что контракт долгосрочный.
Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Привел «Канониров» к победе в Кубке Англии-2020, а также Суперкубках Англии 2020 и 2023 годов.
«Арсенал» является первым клубом в самостоятельной тренерской карьере Артеты. Ранее он работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.
A hunger for success.— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024
Mikel Arteta has put pen-to-paper on a new deal at the club 👇
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