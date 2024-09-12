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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером
Англия
12 сентября 2024, 14:54 |
248
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером

Микель Артета связал свое будущее с «Канонирами»

12 сентября 2024, 14:54 |
248
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером
ФК Арсенал. Микель Артета

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Сроки действия нового соглашения не разглашаются, сообщается только, что контракт долгосрочный.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Привел «Канониров» к победе в Кубке Англии-2020, а также Суперкубках Англии 2020 и 2023 годов.

«Арсенал» является первым клубом в самостоятельной тренерской карьере Артеты. Ранее он работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

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Арсенал Лондон Микель Артета продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Арсенал Лондон
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