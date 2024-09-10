Чехия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25
10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. В 1-м туре украинцы уступили албанцам 1:2, а чехи проиграли грузинам 1:4.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 2-й тур
Чехия – Украина – 2:1 (матч продолжается)
Гол: Шульц, 21, 45+2 – Ванат, 37
ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.
ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.
ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.
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