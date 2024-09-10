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Лига наций
10 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:48
4771
0

Чехия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25

10 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:48
4771
0
Чехия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. В 1-м туре украинцы уступили албанцам 1:2, а чехи проиграли грузинам 1:4.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 2-й тур

Чехия – Украина – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Шульц, 21, 45+2 – Ванат, 37

ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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