Чехия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. В 1-м туре украинцы уступили албанцам 1:2, а чехи проиграли грузинам 1:4.

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Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 2-й тур

Чехия – Украина – 2:1 (матч продолжается)

Гол: Шульц, 21, 45+2 – Ванат, 37

ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.