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Лига наций
11 сентября 2024, 00:04 |
1800
3

Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН

Награду получил Владислав Ванат

11 сентября 2024, 00:04 |
1800
3
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан нападающий сборной Украины Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и забил гол на 37-й минуте. Отметим, что для Ваната этот мяч стал первым за главную команду страны.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Владислав Ванат Чехия - Украина Лев матча
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Iigor6583
Потрібно ввести номінацію "привозня м'ячів в свої ворота".
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Vbolivalnyk-Peter
Починаючи від Євро цю номінацію, як мінімум, потрібно перейменувати на "левеня" матчу, тому що так як грає наша збірна язик не повертається когось ЛЕВОМ назвати...
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