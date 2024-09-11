Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан нападающий сборной Украины Владислав Ванат, который вышел в стартовом составе и забил гол на 37-й минуте. Отметим, что для Ваната этот мяч стал первым за главную команду страны.