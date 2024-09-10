10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 84-й минуте за сине-желтых отличился Георгий Судаков. Ассист на него отдал Виктор Цыганков.

Для Судакова это 3-й мяч в футболке национальной команды Украины.

Георгий сократил отставание украинцев, сделав счет 2:3.

ГОЛ! 3:2 Судаков, 84 мин.

ВИДЕО. Судаков забил, сократив отставание в матче Чехия – Украина