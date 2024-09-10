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Лига наций
10 сентября 2024, 23:35 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:51
980
2

ВИДЕО. Судаков забил, сократив отставание в матче Чехия – Украина

Георгий отличился на 84-й минуте после передачи Виктора Цыганкова

10 сентября 2024, 23:35 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:51
980
2
ВИДЕО. Судаков забил, сократив отставание в матче Чехия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 84-й минуте за сине-желтых отличился Георгий Судаков. Ассист на него отдал Виктор Цыганков.

Для Судакова это 3-й мяч в футболке национальной команды Украины.

Георгий сократил отставание украинцев, сделав счет 2:3.

ГОЛ! 3:2 Судаков, 84 мин.

ВИДЕО. Судаков забил, сократив отставание в матче Чехия – Украина

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Георгий Судаков видео голов и обзор Виктор Цыганков сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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inspekcha85
Здорово забили
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+1
Nick.Grabowski
Чудовий гол по динаміці та виконанню удару Судаковим. 
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+1
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