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Молодежные турниры
10 сентября 2024, 23:30 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:35
208
0

ВИДЕО. Северная Ирландия U-21 отквитала один гол в игре с Украиной U-21

Чарли Аллен отличился с пенальти на 80-й минуте

10 сентября 2024, 23:30 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:35
208
0
ВИДЕО. Северная Ирландия U-21 отквитала один гол в игре с Украиной U-21

10 сентября в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы играет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).

Северная Ирландия U-21 отквитала один гол. Чарли Аллен отличился с пенальти на 80-й минуте (1:2).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:2. Марк Аллен, 80 мин (пен)

Видеотрансляция матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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