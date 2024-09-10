Молодежные турниры10 сентября 2024, 21:27 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:28
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ВИДЕО. Украина U-21 провела разминку перед игрой против Северной Ирландии
Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию
10 сентября 2024, 21:27 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:28
97
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10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).
6 сентября украинская команда в Риге обыграла команду Сербии (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф.
ВИДЕО. Украина U-21 провела разминку перед игрой против Северной Ирландии
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