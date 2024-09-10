Перес готовит €200 млн! Реал нацелился сразу на двух суперзвездных игроков

Мадридский «Реал» планирует мощное усиление полузащиты в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала El Nacional, президент «Реала» определил две основные трансферные цели на следующее лето. «Реал» нацелился на трансфер лидера «Манчестер Сити» Родри и звездного игрока леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Отмечается, что Перес рассчитывает потратить на эти два трансфера 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом 2025 года покинет украинский голкипер Андрей Лунин, у которого завершается контракт.