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  4. Перес готовит €200 млн! Реал нацелился сразу на двух суперзвездных игроков
Испания
10 сентября 2024, 01:08 |
427
0

Перес готовит €200 млн! Реал нацелился сразу на двух суперзвездных игроков

Мадридцы хотят купить Вирца и Родри

10 сентября 2024, 01:08 |
427
0
Перес готовит €200 млн! Реал нацелился сразу на двух суперзвездных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Мадридский «Реал» планирует мощное усиление полузащиты в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала El Nacional, президент «Реала» определил две основные трансферные цели на следующее лето. «Реал» нацелился на трансфер лидера «Манчестер Сити» Родри и звездного игрока леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Отмечается, что Перес рассчитывает потратить на эти два трансфера 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом 2025 года покинет украинский голкипер Андрей Лунин, у которого завершается контракт.

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Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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