Окончательное решение? Лунин определился, продлевать ли контракт с Реалом

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации авторитетного инсайдера ESPN, украинский вратарь принял окончательное решение относительно своего будущего в «Реале». Лунин не будет подписывать новый контракт и покинет Мадрид в статусе свободного агента летом 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».

🚨🆕 #TransferNews 🇺🇦

Andriy Lunin has made a significant decision regarding his future at Real Madrid.



▪️With his contract set to expire in 2025, Lunin is not keen on staying at Real Madrid and is considering a move to another club. pic.twitter.com/nBHNiIWvSN