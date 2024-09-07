Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Окончательное решение? Лунин определился, продлевать ли контракт с Реалом
Испания
07 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:15
2451
4

Окончательное решение? Лунин определился, продлевать ли контракт с Реалом

Инсайдер ESPN Экрем Конур рассказал, что Лунин решил покинуть мадридцев

07 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:15
2451
4
Окончательное решение? Лунин определился, продлевать ли контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации авторитетного инсайдера ESPN, украинский вратарь принял окончательное решение относительно своего будущего в «Реале». Лунин не будет подписывать новый контракт и покинет Мадрид в статусе свободного агента летом 2025 года.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».

По теме:
Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Анчелотти о своем спокойствие: «Я теряю контроль, если выхожу из себя»
Хави задели слова игроков Барсы про нынешнее положение команды
Экрем Конур чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07 сентября 2024, 19:13 88
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Начать за здравие, чтобы затем вернуться в элиту

Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07 сентября 2024, 08:57 51
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией

Партнерам не поможет Михаил Мудрик

Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Футбол | 07.09.2024, 15:23
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
Футбол | 07.09.2024, 20:32
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Футбол | 07.09.2024, 07:01
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vanil10
Давно так треба було!!!
Ответить
+4
DK1961
Лунтик, немудрик, мудаков, алколеоненко - четыре ЕЖЕДНЕВНЫЕ новости о них или их великие спичи - основа редакционной политики?
Ответить
+1
usn1967
Завтра он передумает. Это будет следующая новость. Скриньте.
Ответить
+1
LexХХХ
Якщо це так, то, скоріше за все, його продадуть взимку, хоч за якісь "копійки"
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 51
Теннис
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 55
Футбол
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 6
Бокс
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
05.09.2024, 21:01 2
Другие виды
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 20
Футбол
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем