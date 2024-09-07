Окончательное решение? Лунин определился, продлевать ли контракт с Реалом
Инсайдер ESPN Экрем Конур рассказал, что Лунин решил покинуть мадридцев
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.
Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации авторитетного инсайдера ESPN, украинский вратарь принял окончательное решение относительно своего будущего в «Реале». Лунин не будет подписывать новый контракт и покинет Мадрид в статусе свободного агента летом 2025 года.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.
Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».
🚨🆕 #TransferNews 🇺🇦— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 6, 2024
Andriy Lunin has made a significant decision regarding his future at Real Madrid.
▪️With his contract set to expire in 2025, Lunin is not keen on staying at Real Madrid and is considering a move to another club. pic.twitter.com/nBHNiIWvSN
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