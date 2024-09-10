Йожеф САБО: «Довбику просто повезло в Жироне. В Роме он не заиграет!»

Бывший наставник сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о перспективах Артема Довбика в «Роме».

«Довбику повезло в «Жироне», потому что там были хорошие, скоростные фланги, которые снабжали его передачами. В «Роме» такого нет! Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов.

Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от своего защитника. Он может только в середине играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, делал обманные движения», – сказал Сабо.

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.