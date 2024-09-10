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  4. Йожеф САБО: «Довбику просто повезло в Жироне. В Роме он не заиграет!»
Италия
10 сентября 2024, 23:17 |
1212
3

Йожеф САБО: «Довбику просто повезло в Жироне. В Роме он не заиграет!»

Экс-тренер «Динамо» высказался о перспективах Артема в римском клубе

10 сентября 2024, 23:17 |
1212
3
Йожеф САБО: «Довбику просто повезло в Жироне. В Роме он не заиграет!»
Йожеф Сабо

Бывший наставник сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о перспективах Артема Довбика в «Роме».

«Довбику повезло в «Жироне», потому что там были хорошие, скоростные фланги, которые снабжали его передачами. В «Роме» такого нет! Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов.

Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от своего защитника. Он может только в середине играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, делал обманные движения», – сказал Сабо.

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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Йожеф Сабо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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aleks8-48
У Дніпрі-1 теж пощастило,коли Артем забивав 24 голи за сезон? Нападник без допомоги партнерів багато не заб'є. 
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+4
lenares85
різні типи форвардів таранний спринтер там універсал, Довбик таранний його потрібно купляти командам де швидкі фланги хто контролює мяч для Мансіті б підійшов для Барси
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+2
Микола Захарченко
Просто пощастило - і так 24 рази в Ла Лізі ...
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0
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