Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Журналист сомневается, что УПЛ пойдет на уступки
Журналист Виктор Вацко сомневается, что УПЛ и УАФ пойдут на уступки клубу Ингулец, который угрожает сняться с чемпионата Украины, если новый стадион не допустят до ближайшего матча.
«Возьмите стадион Левого берега. За сколько его построили – год или полтора? Все документы получили, команды второй год играют. Тут же никто никому не мешает. А у Ингульца сколько проблемы со стадионом – три года или даже больше. И в письме клуба написано, что три года бюрократические вопросы с документами решить не может. И вы верите, что человек с влиянием Поворознюка три года не может получить документы, если объект действительно отвечает всем нормам и регламенту?».
«Я так понимаю, в УПЛ и УАФ никто заднюю давать не будет. Ингулец просил время, не просто так они пять туров играли на выезде, чтобы привести стадион в порядок», – сказал Вацко.
Известно, что УПЛ предоставила клубу возможность провести матч с Черноморцем на другом стадионе или на выезде. В ином случае клуб снимут с чемпионата.
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придумав)))))))