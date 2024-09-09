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  4. Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 09 сентября 2024, 18:19
3068
12

Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»

Журналист сомневается, что УПЛ пойдет на уступки

09 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 09 сентября 2024, 18:19
3068
12
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
ФК Ингулец

Журналист Виктор Вацко сомневается, что УПЛ и УАФ пойдут на уступки клубу Ингулец, который угрожает сняться с чемпионата Украины, если новый стадион не допустят до ближайшего матча.

«Возьмите стадион Левого берега. За сколько его построили – год или полтора? Все документы получили, команды второй год играют. Тут же никто никому не мешает. А у Ингульца сколько проблемы со стадионом – три года или даже больше. И в письме клуба написано, что три года бюрократические вопросы с документами решить не может. И вы верите, что человек с влиянием Поворознюка три года не может получить документы, если объект действительно отвечает всем нормам и регламенту?».

«Я так понимаю, в УПЛ и УАФ никто заднюю давать не будет. Ингулец просил время, не просто так они пять туров играли на выезде, чтобы привести стадион в порядок», – сказал Вацко.

Известно, что УПЛ предоставила клубу возможность провести матч с Черноморцем на другом стадионе или на выезде. В ином случае клуб снимут с чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец Виктор Вацко Левый Берег Киев
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 12
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Mamay
От і вся наша спортивна журналістика, не поїхав не подивився, не поцікавився одних других думкою, просто ляпнув шоб про нього не забували і всі його тут викладають, експерт засраний😡
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+4
zhyr
"Знаєте, у чому проблема, чому я цей стадіон так довго будую? Бо його проект вже 6 раз переробляється. Два ті проектанти, які робили, вже "втопилися". Бо нервового стресу не витримали. Кажуть: "у такому ритмі ще не працювали".
Вихід на поле футболістів у нас буде самий суперовий - Олімпійський "відпочине". Я таке придумаю! Щоб гравці суперника виходили і їм вже страшно було"
---------------------------
придумав)))))))
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+1
zhyr
Президент «Інгульця» про новий стадіон: «6-й раз проект переробляється, два проектанти вже втопилися»
Ответить
+1
Demid Romanchik
Витька Вацко шкура
Ответить
+1
_Quantum19_
"...в УПЛ та УПЛ..."??? Sport.ua, у вас там що, статті під мухою пишуть????
Ответить
+1
Panthera_onca__
Сравнил Поворзнюка с Лавренко)
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0
serhiy
Інтересно,що до того має -скільки часу хто будував).Лівий берег до війни побудував, а Інгулець почав до .а закінчив під час.
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-1
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zhevasil
УПЛ и УАФ: "Почему Левый Берег занёс сколько надо, а это жлоб из Ингульца не занёс, мы что благотворительная организация"
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-4
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