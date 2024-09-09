Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»

Журналист Виктор Вацко сомневается, что УПЛ и УАФ пойдут на уступки клубу Ингулец, который угрожает сняться с чемпионата Украины, если новый стадион не допустят до ближайшего матча.

«Возьмите стадион Левого берега. За сколько его построили – год или полтора? Все документы получили, команды второй год играют. Тут же никто никому не мешает. А у Ингульца сколько проблемы со стадионом – три года или даже больше. И в письме клуба написано, что три года бюрократические вопросы с документами решить не может. И вы верите, что человек с влиянием Поворознюка три года не может получить документы, если объект действительно отвечает всем нормам и регламенту?».

«Я так понимаю, в УПЛ и УАФ никто заднюю давать не будет. Ингулец просил время, не просто так они пять туров играли на выезде, чтобы привести стадион в порядок», – сказал Вацко.

Известно, что УПЛ предоставила клубу возможность провести матч с Черноморцем на другом стадионе или на выезде. В ином случае клуб снимут с чемпионата.