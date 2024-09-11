Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после завершения поединка признался, уйдет ли в отставку. У сборной Украины два поражения в двух стартовых матчах Лиги наций.

«В отставку не ухожу. Пока не ухожу. Подождите немного», – сказал Ребров в послематчевом интервью.