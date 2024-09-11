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  4. Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Лига наций
11 сентября 2024, 00:16 |
2070
21

Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН

Украинский наставник и в дальнейшем продолжит работать со сборной

11 сентября 2024, 00:16 |
2070
21
Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после завершения поединка признался, уйдет ли в отставку. У сборной Украины два поражения в двух стартовых матчах Лиги наций.

«В отставку не ухожу. Пока не ухожу. Подождите немного», – сказал Ребров в послематчевом интервью.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 21
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Stanislav Matusevych
Поки що не йде. От вилетимо в дивізіон С, провалимо відбір на ЧС - тоді воно, можливо, подумає й про відставку. А поки життя вдалося, гроші капають, дружбан дах забезпечить.
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+6
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STAH
ні совіст,і ні честі
ʼуй---бок!
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+5
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DK1970
А хто б сумнівався
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+3
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Alehandro
Ага. Почекайте ще на дві поразки у жовтні...
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+2
aleks8-48
Його все влаштовує? Непогано влаштувався, 
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+1
MaximusOne
"Терпіть тєрпіли".
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+1
bars1965
Мабуть у Реброва кнопочний телефон, коменти про себе не читає
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+1
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TarasTaras94
Обнадіює, що "трошки" прийнмані. І видно, що ну не в гравцях причина, бо якими б сполученнями він не грав, кого б не випускав, історія абсолютно однакова. 
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Doozer
Самая потенциально сильная сборная за последние годы. Но зажравшихся мажоров и протекционных недофудболистов нужно уметь ставить на место. А это тренер. По факту - тренера нет. Не игры, ни желания, ни картинки....
Условный Езерский разбил бы хохотальники мажорам в перерыве - зашевелились бы.
А так... Три кружка за ручки пробежали - готовы мля. Обидно. Стыдно. Или безвыходно.
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0
2112
То може його ВЛК взбодрить ! Може їм всім дати направлення на ВЛК ! Я думаю після цього вони забігають !
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0
Nordenus
Хорошо, еще немного подождем, следующие два матча будут точно последними с такой то игрой!
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0
Nick.Grabowski
Те, що Ребров робить таку сильну ротацію, це означає, що кістяка команди, якому би довіряв головний тренер, нема. 
Для того, щоб збірна України запустилася та заграла - треба стабільний та надійний кістяк команди, який викладається сам на всі 100% і показує приклад іншим своєю грою, поведінкою, самовіддачею.
Реброву потрібно мати кістяк команди з вмотивованих та амбіційних гравців, для яких сам виклик в збірну - вже велика честь та довіра, щоб викладатися на футбольному полі.
Лише з вмотивованими, амбіційними та працелюбними гравцями можна перемагати та досягати чогось. 
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0
zhyr
Я вважаю, що в Реброва не пішло зі збірною, але при цьому і є частина вини гравців. Занадто повірили в свою зірковість. 
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