Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Украинский наставник и в дальнейшем продолжит работать со сборной
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после завершения поединка признался, уйдет ли в отставку. У сборной Украины два поражения в двух стартовых матчах Лиги наций.
«В отставку не ухожу. Пока не ухожу. Подождите немного», – сказал Ребров в послематчевом интервью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первую позицию в рейтинге занимает испанец Родри
10 сентября сине-желтые сыграют против чехов во 2-м туре Лиги наций 2024/25
ʼуй---бок!
Условный Езерский разбил бы хохотальники мажорам в перерыве - зашевелились бы.
А так... Три кружка за ручки пробежали - готовы мля. Обидно. Стыдно. Или безвыходно.
Для того, щоб збірна України запустилася та заграла - треба стабільний та надійний кістяк команди, який викладається сам на всі 100% і показує приклад іншим своєю грою, поведінкою, самовіддачею.
Реброву потрібно мати кістяк команди з вмотивованих та амбіційних гравців, для яких сам виклик в збірну - вже велика честь та довіра, щоб викладатися на футбольному полі.
Лише з вмотивованими, амбіційними та працелюбними гравцями можна перемагати та досягати чогось.