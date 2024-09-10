Лига наций10 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:50
913
1
ВИДЕО. После просмотра VAR. Чехия с пенальти забила 3-й гол Украине
Томаш Соучек реализовал 11-метровый на 80-й минуте
10 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:50
913
1
10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 80-й минуте счет стал 3:1 в пользу чехов. Томаш Соучек реализовал пенальти.
Рефери назначил 11-метровый после просмотра VAR. Николай Матвиенко сыграл рукой.
ГОЛ! 3:1 Соучек, 80 мин. (пен.)
ВИДЕО. После просмотра VAR. Чехия с пенальти забила 3-й гол Украине
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2024, 23:47 0
Поединок завершился вничью 2:2
Футбол | 10 сентября 2024, 10:39 18
Украинца в 2025 году хочет подписать «Атлетико»
Футбол | 10.09.2024, 23:41
Бокс | 10.09.2024, 16:47
Бокс | 10.09.2024, 11:46
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ребруха 100пудово потрахує регулярно матвієнка...і маліновського трошки
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
09.09.2024, 18:11 19
10.09.2024, 08:42
10.09.2024, 19:04 38
09.09.2024, 07:10 27
09.09.2024, 00:51 1
Футбол
10.09.2024, 18:20