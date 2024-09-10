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Лига наций
10 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:50
913
1

ВИДЕО. После просмотра VAR. Чехия с пенальти забила 3-й гол Украине

Томаш Соучек реализовал 11-метровый на 80-й минуте

10 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:50
913
1
ВИДЕО. После просмотра VAR. Чехия с пенальти забила 3-й гол Украине
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 80-й минуте счет стал 3:1 в пользу чехов. Томаш Соучек реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после просмотра VAR. Николай Матвиенко сыграл рукой.

ГОЛ! 3:1 Соучек, 80 мин. (пен.)

ВИДЕО. После просмотра VAR. Чехия с пенальти забила 3-й гол Украине

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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EGOS
ребруха 100пудово потрахує регулярно матвієнка...і маліновського трошки
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