10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 80-й минуте счет стал 3:1 в пользу чехов. Томаш Соучек реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после просмотра VAR. Николай Матвиенко сыграл рукой.

ГОЛ! 3:1 Соучек, 80 мин. (пен.)

ВИДЕО. После просмотра VAR. Чехия с пенальти забила 3-й гол Украине