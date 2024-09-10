Лига наций10 сентября 2024, 21:39 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:48
127
0
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед игрой против Чехии
Поединок состоится 10 сентября в 21:45 в Праге на стадионе Fortuna Arena
10 сентября 2024, 21:39 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:48
127
0
Вечером 10 сентября в 21:45 сборная Украины проведет матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии.
Поединок состоится в Праге на стадионе Fortuna Arena.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первой игре турнира 7 сентября сине-желтые уступили команде Албании (1:2).
В состав сборной вернулся вингер Михаил Мудрик, не игравший против Албании из-за травмы.
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед игрой против Чехии
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