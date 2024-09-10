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Лига наций
10 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:18
1303
9

Чехия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 10 сентября в Праге прошел матч 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:18
1303
9
Чехия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

10 сентября в 21:45 в Праге сборная Украины сыграла матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Чехия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Vbolivalnyk-Peter
Чому якщо не складається з командою наші тренери (за незначними винятками) не можуть визнати свою неспроможність чогось суттєвого досягти з командою і просто не підуть у відставку... Гроші таки пахнуть, причому пахнуть сильніше ніж мучить сумління....
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+2
osso
Как можно было себя дальше пиарить после провального Евро??? Это не тренер, это ставленик кучки шарлотанов. Позор...
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+2
osso
Уберите эту физеономию с экранов. Ребров иди тренировать хомяков.
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+2
mig3131
Людина живе в своєму світі,  далекому від футбольноі реальності. Мене аж заздрість схопила, це як в анекдоті - якщо на очі покласти зелені бумажки, твій світ змінюється (((
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+1
STAH
ЯДРОНА вош
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0
Анатолий Басов
,Розчарування та досада, сьогодні програв тренер та його штаб, по перше стартовий склад, по друге в перерві вони повинні підказати Реброву зробити зробити заміни, але маємо що маємо.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
🔱Avtoigor🔱
Тут проЄбав РебрУха, хто там що не коментував, він їх визвав у збі рну
ЦЕ його проблеми, далі дивитись на нього немає сил
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0
Alex T
С нетерпением ждали его назначения многие, теперь ждем отставку с еще большим
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0
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