10 сентября в 21:45 в Праге сборная Украины сыграла матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии (2:3).

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Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Чехия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE