Лига наций10 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:18
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9
Чехия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 10 сентября в Праге прошел матч 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:18
1303
9
10 сентября в 21:45 в Праге сборная Украины сыграла матч 2-го тура Лиги наций против команды Чехии (2:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Чехия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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