Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Криштиану является обладателем уникального бомбардирского результата
В воскресенье, 8 сентября, в матче Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Шотландии со счетом 2:1.
На 88-й минуте автором победного гола португальцев стал нападающий Криштиану Роналду.
39-летний форвард впервые в своей карьере забил гол в ворота сборной Шотландии. При этом теперь на счету Роналду есть голы в ворота 48 национальных команд, что является мировым рекордом.
Больше всего от забитых голов Криштиану Роналду пострадала сборная Люксембурга, в ворота которой он отправил 11 мячей.
В тройке «любимых» сборных португальского голеадора также находятся сборные Швеции и Литвы, которым он забил по 7 голов.
Ранее в сборной Португалии назвали главную оставшуюся мотивацию Роналду.
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