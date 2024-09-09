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Португалия
09 сентября 2024, 05:19 | Обновлено 09 сентября 2024, 05:27
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0

Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю

Криштиану является обладателем уникального бомбардирского результата

09 сентября 2024, 05:19 | Обновлено 09 сентября 2024, 05:27
260
0
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В воскресенье, 8 сентября, в матче Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Шотландии со счетом 2:1.

На 88-й минуте автором победного гола португальцев стал нападающий Криштиану Роналду.

39-летний форвард впервые в своей карьере забил гол в ворота сборной Шотландии. При этом теперь на счету Роналду есть голы в ворота 48 национальных команд, что является мировым рекордом.

Больше всего от забитых голов Криштиану Роналду пострадала сборная Люксембурга, в ворота которой он отправил 11 мячей.

В тройке «любимых» сборных португальского голеадора также находятся сборные Швеции и Литвы, которым он забил по 7 голов.

Ранее в сборной Португалии назвали главную оставшуюся мотивацию Роналду.

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Криштиану Роналду сборная Шотландии по футболу сборная Португалии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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