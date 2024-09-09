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Португалия
09 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 09 сентября 2024, 05:08
272
0

В сборной Португалии назвали главную оставшуюся мотивацию Роналду

Бруну Фернандеш высказался о партнере по национальной команде

09 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 09 сентября 2024, 05:08
272
0
В сборной Португалии назвали главную оставшуюся мотивацию Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш после победы над Шотландией (2:1) в матче Лиги наций поделился мнением о карьере нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» и португальской сборной Криштиану Роналду.

«Роналду? Он всегда влияет на игру, начиная ее в стартовом составе или выходя со скамейки запасных. Тренер сказал, что все сильно повлияли на игру, но Криштиану забил гол. Три дня назад он забил 900-й гол, в этой игре он забил 901-й. И он будет идти до 1000-го гола, вот что входит в его планы», – заявил Фернандеш.

39-летний Криштиану Роналду в матче против Шотландии стал автором победного гола своей сборной, отличившись в 901-й раз в своей карьере.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Бруну Фернандеш
Юрій Остроумов Источник: A Bola
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