В сборной Португалии назвали главную оставшуюся мотивацию Роналду
Бруну Фернандеш высказался о партнере по национальной команде
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш после победы над Шотландией (2:1) в матче Лиги наций поделился мнением о карьере нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» и португальской сборной Криштиану Роналду.
«Роналду? Он всегда влияет на игру, начиная ее в стартовом составе или выходя со скамейки запасных. Тренер сказал, что все сильно повлияли на игру, но Криштиану забил гол. Три дня назад он забил 900-й гол, в этой игре он забил 901-й. И он будет идти до 1000-го гола, вот что входит в его планы», – заявил Фернандеш.
39-летний Криштиану Роналду в матче против Шотландии стал автором победного гола своей сборной, отличившись в 901-й раз в своей карьере.
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