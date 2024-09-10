Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября поединок 4-го тура чемпионата Англии
В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Англии после 3-х туров «Тоттенхэм» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 7 пунктов и 4-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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