В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии после 3-х туров «Тоттенхэм» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 7 пунктов и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция