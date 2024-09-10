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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
15.09.2024 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 сентября 2024, 11:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:02
40
0

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября поединок 4-го тура чемпионата Англии

10 сентября 2024, 11:33 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:02
40
0
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии после 3-х туров «Тоттенхэм» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 7 пунктов и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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