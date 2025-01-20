Временный успех или прогресс? Реакция фанатов Эвертона на игру Миколенко

19 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», который завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Калверт-Льюин открыл счет на 10-й минуте, но на 17-й минуте «Тоттенхэм» сравнял с помощью гола Кулушевски. На 23-й минуте Ндиайе вывел «Эвертон» вперед, но уже на 45-й минуте Ришарлисон сравнял счет. В итоге автогол Грэя на 60-й минуте принес победу «Эвертону».

Фанаты «Эвертона» хвалят Виталия Миколенка за улучшение игры под руководством Дэвида Мойеса. Защитник провел весь матч, но результативными действиями не отметился.

Tactically Matt: «Впечатлен Виталием Миколенком под руководством Дэвида Мойеса до сих пор. Ему дают больше свободы для продвижения вперед, и он достаточно надежен в обороне. Надеюсь, так будет продолжаться».

Mitch Winslow: «Хочу, чтобы Мангала подписали на постоянной основе. Хочу, чтобы аренды Харрисона и Бройя были отменены. Буэндия на аренду, Нуама на постоянной основе. Думаю, Паттерсон раскроется под руководством Мойеса, а Миколенко уже выглядит лучше. Макнил, Ирогбунам и Гарнер возвращаются после травм. Сумасшедшее, что может сделать одна победа, ха-ха!».

Kyle: «Отличная победа сегодня, но нам нужно как можно скорее избавиться от этого бездельника Миколенко».

Nick: «Это лучший матч Линдстрема, который я видел, не думаю, что Харрисон получит шанс, если только кто-то не травмируется. Лучший матч Миколенка в атаке. Конечно, еще рано делать выводы, но для меня было много положительных моментов».

Jamie bell: «Думал, что Миколенко сегодня сыграл надежно, как и Линдстрем... но Дукуре просто останавливает наши атаки работает до изнеможения, но этого недостаточно... Нужно добавить несколько новых игроков на этой неделе».

Drew McCoy: «На данный момент только Дукуре не показал прогресса по сравнению с тем, как играл при Дайче. Миколенко, возможно, не является идеальным или долгосрочным решением, но я думаю, что под руководством Мойеса он уже не входит в топ-3 проблемы, которые нужно решить в этом окне. Мы сможем справиться с текущими задачами с ним в составе, если он продолжит играть так, как сейчас».

Bluegoblinagain: «Миколенко снова выглядит хорошим игроком».

RC02: «Отличное выступление сегодня, но Миколенко и Дукуре по-прежнему ужасные футболисты».