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16 сентября 2024, 05:15 |
24
0

Артета дал оценку победе Арсенала без Зинченко над Тоттенхэмом

Тренер – о выигрыше у «шпор»

16 сентября 2024, 05:15 |
24
0
Артета дал оценку победе Арсенала без Зинченко над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы команды в гостевом матче 4-го тура Английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0), в которой из-за травмы не смог принять участие украинец Александр Зинченко.

«У нас есть сила делать многих людей счастливыми и гордыми. Мы определенно сделали праздник сегодня, учитывая то, что это наша третья подряд гостевая победа здесь. Это много значит.

Я думаю, что нам нужно многое делать правильно в этой лиге, чтобы добиваться таких результатов. Это здорово, я люблю побеждать. Особенно когда ты делаешь других людей действительно гордыми и счастливыми», – признался Артета.

«Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 2-е место. «Канониры» имеют 10 очков после четырех матчей. «Тоттенхэм» с 4 пунктами располагается на 13-й позиции.

Ранее в Лондоне назвали лучших игроков дерби «Тоттенхэма» с «Арсеналом».

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В Лондоне назвали лучших игроков дерби Тоттенхэма с Арсеналом
Микель Артета Тоттенхэм - Арсенал Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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