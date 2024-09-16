Артета дал оценку победе Арсенала без Зинченко над Тоттенхэмом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы команды в гостевом матче 4-го тура Английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0), в которой из-за травмы не смог принять участие украинец Александр Зинченко.

«У нас есть сила делать многих людей счастливыми и гордыми. Мы определенно сделали праздник сегодня, учитывая то, что это наша третья подряд гостевая победа здесь. Это много значит.

Я думаю, что нам нужно многое делать правильно в этой лиге, чтобы добиваться таких результатов. Это здорово, я люблю побеждать. Особенно когда ты делаешь других людей действительно гордыми и счастливыми», – признался Артета.

«Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 2-е место. «Канониры» имеют 10 очков после четырех матчей. «Тоттенхэм» с 4 пунктами располагается на 13-й позиции.

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