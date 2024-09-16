В Лондоне назвали лучших игроков дерби Тоттенхэма с Арсеналом

В воскресенье, 15 сентября, в 4-м туре Английской Премьер-лиги состоялось дерби Северного Лондона – отношения выяснили «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Со счетом 1:0 победили «канониры». Единственный гол на 64-й минуте забил Габриэл, которому ассистировал Букайо Сака.

Издание Football.London назвало лучшими игроками поединка Габриэла и Сака, оценив их действия оценкой 8,0.

«Делал блок за блоком, пока Арсенал оборонялся на протяжении длительного периода. Он любит такие глубокие оборонительные игры. Выскочил с великолепным забегом и головой забил [победный] гол», – оценил эксперт Football.London игру Габриэла.

«Сака забивал или же ассистировал в каждой игре, в которой он играл за Арсенал в этом сезоне. Его угловой на Габриэла был точен. Он сделал разницу в этот день», – сказано в релизе Football.London относительно игры Сака.

«Арсенал», обыграв «Тоттенхэм», имеет 10 очков и занимает в таблице чемпионата Англии 2-е место. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 12 пунктов из 12-ти.