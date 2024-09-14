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Тоттенхэм
15.09.2024 16:00 - : -
Арсенал
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Англия
14 сентября 2024, 23:43 | Обновлено 14 сентября 2024, 23:44
98
0

Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 сентября в 16:00 по Киеву

14 сентября 2024, 23:43 | Обновлено 14 сентября 2024, 23:44
98
0
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября на «Тоттенхэм Хотспур» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда в прошлый сезон входила уже без Кейна, что отправился в Мюнхен за трофеями (и не взял, кстати, в Баварии пока ни одного), но уже с Постекоглу. Хотя Эндж впервые работал в топ-чемпионате, и с грандом, но он бы выполнил задачу на сезон по возвращению в топ-4. Получилось опередить таких привычных конкурентов, как Челси и МЮ... Но лучше оказались выскочки из Бирмингема - Астон Вилла Эмери. Чтобы со второй попытки обойти парней Эмери, да и всех остальных, в Лондон выкупили из Борнмута забивного Соланке. Но пока что Доминик только осваивается в столице и сыграл один матч, промолчав, шпоры не лучшим образом начали столь важный футбольный год. Да, разгромили 4:0 Эвертон, но до этого упустили преимущество с Лестером, сыграв с новичком 1:1. А в прошлом туре и вовсе проиграли Ньюкаслу 1:2.

Арсенал

Клуб постепенно прибавлял при Артете. И, по мнению многих, в прошлом сезоне, несмотря на дополнительную нагрузку в виде возвращения в Лигу чемпионов, канониры уже были вполне достойны титула. Но тогда снова гонку выиграл Манчестер Сити, пусть дистанция и сузилась до двух очков. Чтобы ее нивелировать, в Лондон купили Калафьори и, чуть позже, вернули Мерино. А в дедлайн красно-белые приютили Рахима Стерлинга, что оказался не нужным Челси вплоть до отлучения от тренировок. Но Микель по Сити помнит, как выжимать максимум из этого непростого таланта. Но при этом столичный гранд уже успел потерять очки. Причем он взял максимум не только с Вулверхэмптоном, но и с Астон Виллой, потенциальным соперником. Но ограничился только ничьей 1:1 с Брайтоном.

Статистика личных встреч

Дерби Северного Лондона - самое принципиальное в столице, да и в стране. Но в нем канориры взяли три победы в четырех последних поединках при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Артету, но понятно, что тут будет бой до последнего. Ждем зрелищные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
15 сентября 2024 -
16:00
Арсенал
Тотал голов больше 3.0 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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