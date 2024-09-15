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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
15.09.2024 16:00 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:17
198
0

Тоттенхем – Арсенал – 0:1. Как забил Габриэл. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Английской Премьер-лиги

15 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:17
198
0
Тоттенхем – Арсенал – 0:1. Как забил Габриэл. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл

15 сентября в Лондоне состоялся матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм на домашней арене проиграл Арсеналу со счетом 0:1. Единственный мяч на 64-й минуте забил Габриэл.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко из-за травмы не был включен в заявку на матч.

АПЛ. 4-й тур, 15 сентября

Тоттенхэм – Арсенал – 0:1

Гол: Габриэл, 64

Видео гола и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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