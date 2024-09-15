Тоттенхем – Арсенал – 0:1. Как забил Габриэл. Видео гола и обзор матча

15 сентября в Лондоне состоялся матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм на домашней арене проиграл Арсеналу со счетом 0:1. Единственный мяч на 64-й минуте забил Габриэл.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко из-за травмы не был включен в заявку на матч.

АПЛ. 4-й тур, 15 сентября

Тоттенхэм – Арсенал – 0:1

Гол: Габриэл, 64

Видео гола и обзор матча