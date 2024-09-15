Англия15 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:17
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Тоттенхем – Арсенал – 0:1. Как забил Габриэл. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Английской Премьер-лиги
15 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:17
198
0
15 сентября в Лондоне состоялся матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм на домашней арене проиграл Арсеналу со счетом 0:1. Единственный мяч на 64-й минуте забил Габриэл.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко из-за травмы не был включен в заявку на матч.
АПЛ. 4-й тур, 15 сентября
Тоттенхэм – Арсенал – 0:1
Гол: Габриэл, 64
Видео гола и обзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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