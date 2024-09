«Нужно снотворное». Морган снова высмеял тен Хага за ситуацию с Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган в очередной раз высмеял главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за ситуацию с уходом легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:

«Напоминание: Эрик тен Хаг выгнал Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и сказал, что не потеряет сон из-за этого. Мне кажется, Эрику сегодня может понадобиться снотворное».

Напомним, 8 сентября Криштиану Роналду в матче Лиги наций между национальными сборными Португалии и Шотландии (2:1) забил 901-й гол в карьере.

REMINDER: Erik Ten Hag drove @Cristiano out of Manchester United and said he wouldn’t lose any sleep over it. Methinks Erik may need an Ambien tonight. pic.twitter.com/vRr2NrDEeF