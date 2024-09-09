Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно снотворное». Морган снова высмеял тен Хага за ситуацию с Роналду
Англия
09 сентября 2024, 09:44 |
539
1

«Нужно снотворное». Морган снова высмеял тен Хага за ситуацию с Роналду

Известный британский журналист продолжает троллить тренера «Манчестер Юнайтед»

09 сентября 2024, 09:44 |
539
1
«Нужно снотворное». Морган снова высмеял тен Хага за ситуацию с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Известный британский журналист Пирс Морган в очередной раз высмеял главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за ситуацию с уходом легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:

«Напоминание: Эрик тен Хаг выгнал Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и сказал, что не потеряет сон из-за этого. Мне кажется, Эрику сегодня может понадобиться снотворное».

Напомним, 8 сентября Криштиану Роналду в матче Лиги наций между национальными сборными Португалии и Шотландии (2:1) забил 901-й гол в карьере.

По теме:
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Пирс Морган Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09 сентября 2024, 07:10 7
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Футбол | 08 сентября 2024, 19:11 8
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов

Киевляне уверенно переиграли Полесье Ставки со счетом 8:1

«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
Футбол | 09.09.2024, 08:11
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
Реал нацелился на суперзвездного защитника Арсенала
Футбол | 09.09.2024, 07:41
Реал нацелился на суперзвездного защитника Арсенала
Реал нацелился на суперзвездного защитника Арсенала
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Футбол | 08.09.2024, 23:00
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D.Lanskoy
Ну, Пірс Морган відомий фанат і друг Роналду, тож це ажніяк не обʼєктивне висловлювання. Саме в інтервʼю Моргану КріРо і розкритикував тен Хага і той МЮ. Але дійсно, Роналду виявився цілком правий. Навіть тим, як він продовжує забивати на найвищому рівні в збірній в свої 39 років.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 30
Футбол
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 16
Теннис
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
07.09.2024, 19:51 1
Бокс
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
07.09.2024, 13:08 70
Футбол
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
07.09.2024, 15:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем