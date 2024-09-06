Отстраненный от сборной Нидерландов игрок: «Я узнал об этом из новостей»

Экс-вингер сборной Нидерландов Стивен Бергвейн прокомментировал свое отстранение:

«Я даже не хочу больше играть под руководством этого тренера. Я не буду играть под руководством того, кто изображает меня так, как он это сделал в СМИ. Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию истории. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной, почему я узнаю такие вещи из новостей?», – заявил игрок

Раннее главный тренер сборной Нидерландов заявил, что Бергвейн потеряет место в сборной Нидерландов после перехода в Аль-Иттихад. На счету Стивена 8 голов в 35 матчах за сборную Нидерландов.