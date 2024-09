Отстраненный от сборной Нидерландов игрок: «Я узнал об этом из новостей»

Экс-вингер сборной Нидерландов Стивен Бергвейн прокомментировал свое отстранение:

«Я даже не хочу больше играть под руководством этого тренера. Я не буду играть под руководством того, кто изображает меня так, как он это сделал в СМИ. Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию истории. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной, почему я узнаю такие вещи из новостей?», – заявил игрок

Раннее главный тренер сборной Нидерландов заявил, что Бергвейн потеряет место в сборной Нидерландов после перехода в Аль-Иттихад. На счету Стивена 8 голов в 35 матчах за сборную Нидерландов.

🚨🚨🎙️| Bergwijn replies to Koeman:



"I don’t even want to play for this manager anymore. I won’t play for someone who portray me like he has done in the media."



"He could have called me, hear my side of the story. How can he say such things without talking to me?" 😳🇳🇱 https://t.co/FT9Xjf9brA pic.twitter.com/qlZYExI0Fp