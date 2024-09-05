Северная Ирландия победила Люксембург. Болгария и беларусь голов не забивал
Состоялись два поединка в Лиге наций
Сегодня, 5 сентября, состоялись матчи группового этапа Лиги наций. В 3-й группе дивизиона С состоялись два поединка.
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Северная Ирландия на домашнем стадионе убедительно обыграла Люксембург благодаря двум быстрым голам в первом тайме. В другом матче этой группы сборная беларуси сыграла в сухую ничью с Болгарией.
Следующие матчи группы 3 состоятся 8 сентября. Люксембург сыграет против Беларуси, а Болгария примет Северную Ирландию.
Лига наций. Дивизион С. Группа 3.
Северная Ирландия – Люксембург – 2:0
Голы: Макнейр, 11, Баллард, 17.
беларусь – Болгария – 0:0
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