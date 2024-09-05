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Лига наций УЕФА. Лига C
Беларусь
05.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Болгария
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Лига наций
05 сентября 2024, 23:50 |
89
0

Северная Ирландия победила Люксембург. Болгария и беларусь голов не забивал

Состоялись два поединка в Лиге наций

05 сентября 2024, 23:50 |
89
0
Северная Ирландия победила Люксембург. Болгария и беларусь голов не забивал
Getty Images/Global Images Ukraine. Северная Ирландия – Люксембург

Сегодня, 5 сентября, состоялись матчи группового этапа Лиги наций. В 3-й группе дивизиона С состоялись два поединка.

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Северная Ирландия на домашнем стадионе убедительно обыграла Люксембург благодаря двум быстрым голам в первом тайме. В другом матче этой группы сборная беларуси сыграла в сухую ничью с Болгарией.

Следующие матчи группы 3 состоятся 8 сентября. Люксембург сыграет против Беларуси, а Болгария примет Северную Ирландию.

Лига наций. Дивизион С. Группа 3.

Северная Ирландия – Люксембург – 2:0
Голы: Макнейр, 11, Баллард, 17.

беларусь – Болгария – 0:0

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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