Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA, прокомментировала поражение украинке Элине Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2025:

– Я тренировалась с ней на этой неделе, и, конечно, она показывала отличный теннис. Но я старалась напоминать себе, что матч – это совершенно другое, не так ли? Первый сет прошёл хорошо, я старалась поддерживать высокий уровень интенсивности, как в движении ног, так и в ударах.

Возможно, в первом сете она играла чуть менее агрессивно, чем в последующих двух, и я могла бы быть более решительной, особенно в начале второго сета. Если бы я избежала брейка и смогла остаться в игре, удерживая инициативу, всё могло бы пойти по-другому. Конечно, это не гарантия, но шансы были. Она удерживала более высокий уровень игры, чем я, особенно по мере того, как матч продолжался. Её игра становилась всё лучше, а моя, на мой взгляд, постепенно шла на спад.

– Ваш тренер говорил вам что-то во время второго сета, чтобы помочь вам что-то изменить?

– Да, он говорил мне, чтобы я сохраняла высокий уровень интенсивности движений ног. Но я была слишком нервной, и это особо не помогало. Я не могла быть собранной, мне не хватало концентрации. Это особенно сказалось в третьем сете. Во втором сете я тоже чувствовала, что она играет слишком хорошо.

– Возможно были какие-то ключевые эпизоды, повлиявшие на результат?

– В начале второго сета, при счете 1:2, был гейм, который мог закончиться в мою пользу . Но в итоге я допустила 2–3 ошибки, и счёт стал 1:3. На этом уровне такие детали имеют огромное значение. Я думаю, что сегодня матч был высокого уровня. Она, на мой взгляд, сейчас играет очень хорошо. Если она продолжит в том же духе, то сможет далеко продвинуться. Она уже провела отличную неделю, и, думаю, её игра действительно впечатляет. Она долгое время держалась на высоком уровне, знает, как выигрывать важные матчи. Сегодня она была определённо лучше меня.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини